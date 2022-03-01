Лукашенко заявил, что Минск и далее не планирует участвовать в спецоперации на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с членами Совета безопасности страны, что Минск и далее не планирует участвовать в российской спецоперации по защите Донбасса на Украине. Он сообщил, что сейчас операция идёт на пяти направлениях: с Крыма, Донецка, Луганска в сторону Киева, Чернигова и Харькова.

"Более того, российское руководство никогда не ставило перед нами этот вопрос — о нашем участии в вооружённом конфликте. Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации на Украине. Нет такой необходимости. Мы прикрываем своими силами государственную границу от Бреста до Мозыря для предотвращения проникновения в страну радикалов, оружия", — сообщил Александр Лукашенко.