Лукашенко заявил, что Минск и далее не планирует участвовать в спецоперации на Украине
Российское руководство никогда не ставило перед Белоруссией такого выбора, отметил глава государства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с членами Совета безопасности страны, что Минск и далее не планирует участвовать в российской спецоперации по защите Донбасса на Украине. Он сообщил, что сейчас операция идёт на пяти направлениях: с Крыма, Донецка, Луганска в сторону Киева, Чернигова и Харькова.
"Более того, российское руководство никогда не ставило перед нами этот вопрос — о нашем участии в вооружённом конфликте. Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации на Украине. Нет такой необходимости. Мы прикрываем своими силами государственную границу от Бреста до Мозыря для предотвращения проникновения в страну радикалов, оружия", — сообщил Александр Лукашенко.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом он отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Вчера в Гомельской области Белоруссии состоялись российско-украинские переговоры. Они продлились пять часов. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Следующий этап состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. Лайф ведёт онлайн-трансляцию событий.
Обложка © ТАСС / Андрей Стасевич