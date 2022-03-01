Лукашенко заявил о готовности белорусов разговаривать с кем угодно ради мира в регионе
Александр Лукашенко. Фото © Администрация Президента Белоруссии
Он также признался, что организовать переговоры России и Украины было не так легко. Политик искренне рад этому достижению.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности белорусов разговаривать когда угодно и с кем угодно ради мира в регионе. Глава государства подчеркнул, что страна сейчас делает всё, что в её силах, чтобы помочь конфликтующим сторонам найти точки соприкосновения в их позициях и остановить кровопролитие.
"И мы, белорусы, как никто другой готовы разговаривать когда угодно, с кем угодно, создавать тонкую нить взаимного доверия ради одной цели — мира в регионе", — заявил Лукашенко.
Он также рад, что в ходе телефонных разговоров с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским удалось организовать переговоры на территории Белоруссии, лично гарантировав безопасность и обеспечение всем необходимым. Глава государства признался, что это было непросто.
Напомним, вчера в Гомельской области Белоруссии состоялись российско-украинские переговоры. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и сейчас возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Следующий этап состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.