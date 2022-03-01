Лукашенко заявил о готовности белорусов разговаривать с кем угодно ради мира в регионе

Он также признался, что организовать переговоры России и Украины было не так легко. Политик искренне рад этому достижению.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности белорусов разговаривать когда угодно и с кем угодно ради мира в регионе. Глава государства подчеркнул, что страна сейчас делает всё, что в её силах, чтобы помочь конфликтующим сторонам найти точки соприкосновения в их позициях и остановить кровопролитие.

"И мы, белорусы, как никто другой готовы разговаривать когда угодно, с кем угодно, создавать тонкую нить взаимного доверия ради одной цели — мира в регионе", — заявил Лукашенко.