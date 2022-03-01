Экономист Королюк ожидает развития системы "Мир" и китайских сервисов после ограничений со стороны Mastercard

По словам собеседника Лайфа, сейчас под санкциями оказались далеко не все банки, потому что Запад вводит рестрикции постепенно, оставляя себе какой-то резерв для дальнейшего давления.

Решение Mastercard заблокировать доступ к своей сети ряда финансовых институтов России не скажется на обычных гражданах. Такое мнение в беседе с Лайфом озвучил экономист Михаил Королюк. По его словам, даже при самом неблагоприятном развитии событий у нас остаётся запасной вариант, связанный с развитием китайских платёжных сервисов.

"Наша платёжная система работает внутри страны, то есть внутри возможно полное замещение и Visa, и Mastercard. За рубежом могут быть проблемы, но есть китайская платёжная система, и вполне возможно, что сейчас мы заключим договора и людям начнут выдавать карты китайской платёжной системы, которые принимаются по всему миру", — объясняет собеседник Лайфа.

Экономист обратил внимание, что сейчас под ограничениями оказались далеко не все банки, потому что Запад вводит санкции постепенно, оставляя себе какой-то резерв для дальнейшего давления. Поэтому ограничения, скорее всего, будут нарастать.

"Но внутри страны всё равно будет работать наша платёжная система "Мир", и она вполне нормально и адекватно обеспечивает прохождение платежей и никаких проблем не будет. А вот при выезде за рубеж придётся либо брать кеш, либо переходить на другую платёжную систему", — заключил Королюк.