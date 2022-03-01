Лукашенко опасается, что конфликт вокруг Украины может перерасти в "планетарный"
По его мнению, ситуация начала накаляться больше восьми лет назад: в 2014 году противостояние интересов просто впервые перешло в острую вооружённую фазу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обсуждая ситуацию вокруг Украины, выразил надежду на то, чтобы этот серьёзный европейский конфликт не приобрёл планетарный масштаб, сообщает агентство БелТА.
"Дай бог, чтобы он [конфликт] не перерос в планетарный. Он начался даже не в 2014 году. Тогда он впервые вошёл в острую вооружённую фазу. Но что этому предшествовало?" — сказал президент на расширенном заседании Совета безопасности Белоруссии.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом он отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Обложка © Сайт президента Белоруссии