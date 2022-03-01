Лукашенко опасается, что конфликт вокруг Украины может перерасти в "планетарный"

По его мнению, ситуация начала накаляться больше восьми лет назад: в 2014 году противостояние интересов просто впервые перешло в острую вооружённую фазу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обсуждая ситуацию вокруг Украины, выразил надежду на то, чтобы этот серьёзный европейский конфликт не приобрёл планетарный масштаб, сообщает агентство БелТА.

"Дай бог, чтобы он [конфликт] не перерос в планетарный. Он начался даже не в 2014 году. Тогда он впервые вошёл в острую вооружённую фазу. Но что этому предшествовало?" — сказал президент на расширенном заседании Совета безопасности Белоруссии.