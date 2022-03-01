Токаев призвал Россию и Украину к поиску общего языка

Он отметил, что Казахстан при необходимости готов оказать всяческое содействие странам, включая посреднические услуги.

Казахстан призывает Россию и Украину сесть за стол переговоров и найти общий язык для урегулирования конфликта. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на внеочередном съезде правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), которую в ходе встречи было решено переименовать в "Аманат".

"Наша позиция должна исходить из критической необходимости обеспечения безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Как страна, принявшая у себя в 2010 году саммит ОБСЕ, мы настаиваем на принципе неделимости евразийской безопасности. Об этом я заявил в ходе визита в Москву 10 февраля", — сказал президент.