Токаев призвал Россию и Украину к поиску общего языка
Он отметил, что Казахстан при необходимости готов оказать всяческое содействие странам, включая посреднические услуги.
Казахстан призывает Россию и Украину сесть за стол переговоров и найти общий язык для урегулирования конфликта. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на внеочередном съезде правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), которую в ходе встречи было решено переименовать в "Аманат".
"Наша позиция должна исходить из критической необходимости обеспечения безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Как страна, принявшая у себя в 2010 году саммит ОБСЕ, мы настаиваем на принципе неделимости евразийской безопасности. Об этом я заявил в ходе визита в Москву 10 февраля", — сказал президент.
По его мнению, этот принцип основывается на взаимном понимании и доверии. Токаев отметил, что Минские соглашения были не выполнены, они остались только на бумаге, что привело к военным действиям на территории Украины, однако сейчас странам необходимо прийти к согласию. Казахстан при необходимости готов оказать всяческое содействие странам, включая посреднические услуги, добавил президент.
Напомним, накануне в Гомельской области Белоруссии состоялись российско-украинские переговоры. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и сейчас возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Следующий этап состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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