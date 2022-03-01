Аналитик Пермяков посоветовал скачать данные с сервисов Google на случай блокировки

По его словам, для выгрузки почты, контактов и карт пользователю понадобится жёсткий диск или внешний накопитель.

Чтобы защитить свои данные на случай блокировки сервисов Google в России, пользователям стоит скачать всю информацию оттуда и сохранить на каком-либо носителе, советует замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" Руслан Пермяков.

"Нужно зайти в свою учётную запись, перейти в "Управление аккаунтом Google", затем зайти в раздел "Данные и конфиденциальность", где можно скачать данные или сделать резервную копию, выбрав всё, что нужно", — объяснил специалист в беседе с РИА "Новости".

По его словам, после этих действий на электронный адрес пользователю придёт ссылка на архив в виде многотомного zip-файла. Нужно скачать его и сохранить на жёсткий диск или внешний накопитель. Пермяков добавил, что если человеку нужны только данные с "Google.Диска" без выгрузки почты, контактов и карт, то он может просто скопировать их на локальные диски и не делать резервную копию.