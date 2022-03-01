Ветеран "Востока" Семёнов заявил, что в ДНР берут в кольцо украинских силовиков

По его словам, недалеко от Донецка ещё осталась часть группировки ВСУ, но у военнослужащих начинаются проблемы с топливом и боекомплектом, поэтому скоро они начнут сдаваться.

Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) продвигается вперёд на донецком направлении, они берут в кольцо украинских силовиков, рассказал ветеран батальона "Восток", общественный деятель ДНР Александр Семёнов. По его мнению, скоро киевские военнослужащие начнут массово сдаваться, "как это было в своё время под Сталинградом".

"Мы должны учитывать, что на этом направлении было собрано огромное количество Вооружённых сил Украины вместе с нацбатами. Это были хорошо укреплённые опорные пункты и районы. Но, несмотря на это, наши вооружённые силы уверенно продвигаются в заданных направлениях", — сказал ветеран в беседе с РИА "Новости".

По его словам, недалеко от Донецка ещё осталась часть группировки ВСУ, но у неё начинаются проблемы с топливом, боекомплектом, питанием и средствами снабжения. Это постепенно будет снижать её боеспособность. Как только военные ДНР и ЛНР возьмут группировку в кольцо, моральный дух ослабнет и силовики начнут сдаваться, считает Семёнов. Он отметил, что уже сейчас определённое число украинских солдат каждый день складывает оружие, но есть потери и со стороны ДНР.