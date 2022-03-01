Зеленский заявил, что Украина не получила желаемого результата на переговорах с Россией
По его словам, по возвращении киевской делегации планируется проанализировать услышанное и определиться, как переходить ко второму раунду переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил желаемого результата на переговорах с Москвой в Белоруссии.
"Пока у нас нет такого результата, который мы хотели получить... Кое-какие сигналы мы получили", — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
По его словам, на переговорах Россия заявила свои позиции, от Украины прозвучали встречные пункты. Зеленский добавил, что по возвращении киевской делегации планируется проанализировать услышанное и определиться, как переходить ко второму раунду переговоров.
Напомним, накануне в Гомельской области Белоруссии состоялись российско-украинские переговоры. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и сейчас возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Следующий этап состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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