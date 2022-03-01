Зеленский заявил, что Украина не получила желаемого результата на переговорах с Россией

По его словам, по возвращении киевской делегации планируется проанализировать услышанное и определиться, как переходить ко второму раунду переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил желаемого результата на переговорах с Москвой в Белоруссии.

"Пока у нас нет такого результата, который мы хотели получить... Кое-какие сигналы мы получили", — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.