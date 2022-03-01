Небензя назвал шаг Киева, который приблизит окончание "Операции Z"

Ранее российский постпред при ООН заверил, что задачи по демилитаризации и денацификации Украины будут скоро выполнены.

Готовность Киева к демилитаризации и денацификации станет шагом к окончанию специальной военной "Операции Z", проводимой российскими властями. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Как только мы получим понимание от украинских властей, что они готовы к демилитаризации и денацификации, это будет шагом к её (операции. — Прим. Лайфа) окончанию", — заявил Небензя на пресс-конференции.

Ранее Небензя заверил, что задачи по демилитаризации и денацификации Украины будут скоро выполнены. Постпред отметил, что после этого народ Украины вновь сможет самостоятельно решать свою судьбу и при этом жить в мире, добрососедстве, сотрудничестве с ближайшими странами.