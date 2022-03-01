Небензя назвал шаг Киева, который приблизит окончание "Операции Z"
Ранее российский постпред при ООН заверил, что задачи по демилитаризации и денацификации Украины будут скоро выполнены.
Готовность Киева к демилитаризации и денацификации станет шагом к окончанию специальной военной "Операции Z", проводимой российскими властями. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Как только мы получим понимание от украинских властей, что они готовы к демилитаризации и денацификации, это будет шагом к её (операции. — Прим. Лайфа) окончанию", — заявил Небензя на пресс-конференции.
Ранее Небензя заверил, что задачи по демилитаризации и денацификации Украины будут скоро выполнены. Постпред отметил, что после этого народ Украины вновь сможет самостоятельно решать свою судьбу и при этом жить в мире, добрососедстве, сотрудничестве с ближайшими странами.
Напомним, накануне в Гомельской области Белоруссии состоялись российско-украинские переговоры. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сделал короткое заявление, согласно которому стороны наметили ряд тем для обсуждения и сейчас возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Следующая встреча украинской и российской делегаций состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. По словам депутата Госдумы Леонида Слуцкого, главный итог переговоров — то, что стороны услышали друг друга. А руководитель российской делегации на переговорах с Украиной — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции".
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