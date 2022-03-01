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Регион
Опубликовано 28 февраля 2022, 21:39

Небензя: Задачи по демилитаризации и денацификации Украины будут скоро выполнены

Постпред отметил, что после этого народ Украины вновь сможет самостоятельно решать свою судьбу и при этом жить в мире, добрососедстве, сотрудничестве с ближайшими странами.

Задачи по демилитаризации и денацификации Украины будут скоро выполнены, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Мы не ведём войну с Украиной и украинским народом. Мы проводим специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса — денацификации и демилитаризации. Эти задачи будут достаточно скоро выполнены", — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

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Постпред добавил, что после этого народ Украины вновь сможет самостоятельно решать свою судьбу и при этом жить в мире, добрососедстве, сотрудничестве с ближайшими странами.

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Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © Facebook / МИД России

Никита Никонов
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