Небензя: Задачи по демилитаризации и денацификации Украины будут скоро выполнены

Постпред отметил, что после этого народ Украины вновь сможет самостоятельно решать свою судьбу и при этом жить в мире, добрососедстве, сотрудничестве с ближайшими странами.

Задачи по демилитаризации и денацификации Украины будут скоро выполнены, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Мы не ведём войну с Украиной и украинским народом. Мы проводим специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса — денацификации и демилитаризации. Эти задачи будут достаточно скоро выполнены", — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Постпред добавил, что после этого народ Украины вновь сможет самостоятельно решать свою судьбу и при этом жить в мире, добрососедстве, сотрудничестве с ближайшими странами.