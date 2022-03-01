В Госдепе допустили смягчение санкций против России в случае деэскалации на Украине

Там подчеркнули, что введённые ограничения призваны в первую очередь оказать давление на Москву, "чтобы та поступила правильно".

Власти Соединённых Штатов не считают санкции против России самоцелью, поэтому готовы не только ужесточать их, но и смягчать в зависимости от того, как будет меняться ситуация на Украине. Об этом рассказал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Эти экономические меры призваны оказать давление на Российскую Федерацию, чтобы она поступила правильно — завершила этот конфликт. Если это произойдёт, меры будут соответствующим образом откалиброваны. Если этого не произойдёт, если Россия продолжит эскалацию, эти меры будут тоже соответствующим образом откалиброваны", — заявил он на брифинге.