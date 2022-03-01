В Госдепе допустили смягчение санкций против России в случае деэскалации на Украине
Там подчеркнули, что введённые ограничения призваны в первую очередь оказать давление на Москву, "чтобы та поступила правильно".
Власти Соединённых Штатов не считают санкции против России самоцелью, поэтому готовы не только ужесточать их, но и смягчать в зависимости от того, как будет меняться ситуация на Украине. Об этом рассказал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
"Эти экономические меры призваны оказать давление на Российскую Федерацию, чтобы она поступила правильно — завершила этот конфликт. Если это произойдёт, меры будут соответствующим образом откалиброваны. Если этого не произойдёт, если Россия продолжит эскалацию, эти меры будут тоже соответствующим образом откалиброваны", — заявил он на брифинге.
По словам Прайса, санкции против России в первую очередь являются средством достижения цели. А цель, к которой стремятся власти США, заключается в окончании российской спецоперации по защите Донбасса, подчеркнул представитель американского Госдепа. Политик добавил, что Вашингтон хочет видеть деэскалацию ситуации на Украине, однако пока не наблюдает признаков того, что Москва готова двигаться в этом направлении.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить, среди прочего, по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Однако ряд стран отказались от рестрикций. Так, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил отказ присоединиться к санкциям против России тем, что от ограничений в первую очередь пострадают тысячи виноделов, экспортёров и фермеров страны. Лайф следит за развитием событий.
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