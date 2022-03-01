Мэр Киева Кличко запретил продажу алкоголя в городе с 1 марта
Также глава украинской столицы попросил владельцев магазинов и сетей не поднимать цены на лекарства и товары первой необходимости.
В Киеве с 1 марта запретят продавать алкогольные напитки, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своём телеграм-канале.
"Завтра в столице строго запрещается продажа алкогольных напитков. Совсем!" — написал Кличко 28 февраля.
Градоначальник также обратился к владельцам магазинов и сетей аптек с рекомендацией не повышать цены, пользуясь ситуацией.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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