Канада пообещала поставить Украине противотанковое оружие
Там также добавили, что отправят Незалежной "усовершенствованное вооружение".
Канада намерена отправить на Украину противотанковое оружие. Об этом журналистам сообщил глава Правительства Канады Джастин Трюдо.
"Мы поставим Украине системы противотанкового оружия и усовершенствованное вооружение", — сказал Трюдо на пресс-конференции.
Вместе с тем оружие Незалежной пообещали поставить Нидерланды, Чехия и Германия. Так, например, Амстердам решил направить Украине 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger. В российском МИД заявили, что решения о таких поставках "призывают призраков горячей войны".
Ранее Лайф писал, что ЕС впервые профинансирует покупку и поставку вооружения на Украину из-за проведения Россией специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Кроме того, генсек НАТО заявил о готовности и дальше поставлять Украине оружие. По словам Столтенберга, блок разместил на востоке альянса тысячи военных, более 100 самолётов в высокой готовности, свыше 120 кораблей и разворачивает ряд элементов Сил быстрого реагирования НАТО. Позже он заявил, что НАТО нарастит поставки оружия Украине. По словам генсека альянса, это необходимо, чтобы страна могла эффективно обеспечить свою защиту.
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