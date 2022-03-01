Лукашенко — об организации переговоров России и Украины: Это целый триллер

Тем не менее он убеждён, что предварительный результат того стоил, — за пять часов общения делегации обеих стран сделали больше, чем это было возможно.

Итоги переговоров между российской и украинской делегациями внушают осторожный оптимизм, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности страны.

"Переговорщики просто молодцы, просто красавцы. Они сделали больше, чем было возможно. Они блестяще за пять часов сделали свою работу на первом этапе", — сказал он на совещании.