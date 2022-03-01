Лукашенко — об организации переговоров России и Украины: Это целый триллер
Переговоры России и Украины. Фото © Telegram / BELTA
Тем не менее он убеждён, что предварительный результат того стоил, — за пять часов общения делегации обеих стран сделали больше, чем это было возможно.
Итоги переговоров между российской и украинской делегациями внушают осторожный оптимизм, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности страны.
"Переговорщики просто молодцы, просто красавцы. Они сделали больше, чем было возможно. Они блестяще за пять часов сделали свою работу на первом этапе", — сказал он на совещании.
Лукашенко также отметил, что если рассказать обо всём процессе организации этих переговоров, то получится "целый триллер".
Напомним, вчера в Гомельской области Белоруссии состоялись российско-украинские переговоры. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и сейчас возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Следующий этап состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.