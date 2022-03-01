Белоруссия привела в готовность средства ПВО для прикрытия "спин российских военных"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил на заседании Совбеза, что страна привела в готовность средства ПВО, чтобы "не допустить ударов в спину российским военным".

"Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы ещё пятью батальонами. По-другому мы не можем. Мы постоянно ждём провокаций от западных партнёров. То в политике, то в экономике, то в военной сфере", — объяснил белорусский лидер.