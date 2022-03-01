Белоруссия привела в готовность средства ПВО для прикрытия "спин российских военных"
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Глава государства подчеркнул, что союзники вынуждены постоянно ждать провокаций от западных партнёров.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил на заседании Совбеза, что страна привела в готовность средства ПВО, чтобы "не допустить ударов в спину российским военным".
"Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы ещё пятью батальонами. По-другому мы не можем. Мы постоянно ждём провокаций от западных партнёров. То в политике, то в экономике, то в военной сфере", — объяснил белорусский лидер.
Он подчеркнул, что нынешняя ситуация является прямым следствием безрассудной политики Запада, направленной на продавливание его интересов в ущерб безопасности других.
Напомним, вчера в Гомельской области Белоруссии состоялись российско-украинские переговоры. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и сейчас возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Следующий этап состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.