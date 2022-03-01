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Регион
Опубликовано 1 марта 2022, 08:55
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Белоруссия привела в готовность средства ПВО для прикрытия "спин российских военных"

Фото © Министерство обороны Республики Беларусь

Фото © Министерство обороны Республики Беларусь

Глава государства подчеркнул, что союзники вынуждены постоянно ждать провокаций от западных партнёров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил на заседании Совбеза, что страна привела в готовность средства ПВО, чтобы "не допустить ударов в спину российским военным".

"Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы ещё пятью батальонами. По-другому мы не можем. Мы постоянно ждём провокаций от западных партнёров. То в политике, то в экономике, то в военной сфере", — объяснил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация является прямым следствием безрассудной политики Запада, направленной на продавливание его интересов в ущерб безопасности других.

Лукашенко заявил о готовности белорусов разговаривать с кем угодно ради мира в регионе
Лукашенко заявил о готовности белорусов разговаривать с кем угодно ради мира в регионе

Напомним, вчера в Гомельской области Белоруссии состоялись российско-украинские переговоры. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и сейчас возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Следующий этап состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Андрей Бражников
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