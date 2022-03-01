Глава Минфина Франции: ЕС будет вести тотальную экономическую войну против России
При этом расплачиваться за последствия санкционных мер, по словам министра, придётся российскому народу.
Страны Евросоюза намерены развернуть против России тотальную экономическую и финансовую войну. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
"Мы собираемся вести глобальную экономическую и финансовую войну против России. Российский народ расплатится за её последствия", — сказал глава Минфина в прямом эфире радиостанции France Info.
Он также добавил, что санкции Европейского союза разрушат экономику России, а США и Европа таким образом вместе создадут самый могущественный экономический блок на планете.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Однако ряд стран отказались от рестрикций. Так, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил отказ присоединиться к санкциям против России тем, что от ограничений в первую очередь пострадают тысячи виноделов, экспортёров и фермеров страны. Лайф следит за развитием событий.
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