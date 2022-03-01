Глава Минфина Франции: ЕС будет вести тотальную экономическую войну против России

При этом расплачиваться за последствия санкционных мер, по словам министра, придётся российскому народу.

Страны Евросоюза намерены развернуть против России тотальную экономическую и финансовую войну. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

"Мы собираемся вести глобальную экономическую и финансовую войну против России. Российский народ расплатится за её последствия", — сказал глава Минфина в прямом эфире радиостанции France Info.