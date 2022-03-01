В ДНР заявили о расстреле мирных жителей Волновахи украинскими националистами
Подробности инцидента, который произошёл сегодня в 10:10 утра, уточняются.
Украинские националисты расстреляли мирных жителей, которые покидали город Волноваху в Донбассе. Об этом заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
"Украинские националисты расстреляли гражданских в Волновахе в 10:10 утра, открыв огонь по выходящим из города мирным жителям с белым флагом", — говорится в сообщении.
Подробности инцидента уточняются.
Ранее в ДНР сообщили, что за 12 дней эскалации погибло 20 мирных жителей, ещё 62 пострадали, зафиксировано 678 фактов ведения огня украинскими военными, из них 561 — с применением тяжёлого вооружения.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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