В ДНР сбили ракету "Точка У", которая могла содержать фосфор
По данным Штаба территориальной обороны, при падении боеприпас разделился, осколки повредили жилые дома.
В ночь на 1 марта над городом Харцызском в ДНР была сбита ракета, выпущенная из ракетного комплекса "Точка У", в её заряде мог содержаться фосфор. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР в "Телеграме" и опубликовал фото с места.
Части ракеты, выпущенной из комплекса "Точка У". Фото © Телеграм-канал Штаба территориальной обороны ДНР
"При падении боеприпас разделился, осколки повредили дома в Харцызске. В кассетной части заряда обнаружен белый порошок, предположительно фосфор", — говорится в сообщении.
Ранее в ДНР сообщили, что за 12 дней эскалации погибло 20 мирных жителей, ещё 62 пострадали, зафиксировано 678 фактов ведения огня украинскими военными, из них 561 — с применением тяжёлого вооружения.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Обложка © Телеграм-канал Штаба территориальной обороны ДНР