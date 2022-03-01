В ДНР сбили ракету "Точка У", которая могла содержать фосфор

В ночь на 1 марта над городом Харцызском в ДНР была сбита ракета, выпущенная из ракетного комплекса "Точка У", в её заряде мог содержаться фосфор. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР в "Телеграме" и опубликовал фото с места.

Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.