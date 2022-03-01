"В планах были другие даты": Пушилин заявил об опережении графика в темпах проведения "Операции Z"

Он также рассказал о том, что войска ДНР постоянно находят подтверждения тому, что Украина планировала силовой захват Донбасса.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что "Операция Z" на Украине идёт с опережением графика.

По его словам, украинские военнослужащие и части Нацгвардии планировали пойти в наступление и готовились захватить Донбасс. Подтверждения этому постоянно находят войска ДНР на территории, где ранее стояли украинские власти.