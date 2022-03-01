"В планах были другие даты": Пушилин заявил об опережении графика в темпах проведения "Операции Z"
Денис Пушилин. Фото © ТАСС / Александр Рюмин
Он также рассказал о том, что войска ДНР постоянно находят подтверждения тому, что Украина планировала силовой захват Донбасса.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что "Операция Z" на Украине идёт с опережением графика.
По его словам, украинские военнослужащие и части Нацгвардии планировали пойти в наступление и готовились захватить Донбасс. Подтверждения этому постоянно находят войска ДНР на территории, где ранее стояли украинские власти.
"Темпы с учётом всех тех составляющих достаточно высокие, и мы идём где-то даже с опережением графика. В планах были другие даты — с учётом того, что мы осознавали, с чем мы столкнёмся", — подчеркнул глава ДНР в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.