Шойгу обвинил ВСУ в использовании мирных граждан в качестве живого щита в боях
Сергей Шойгу. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Также он отметил, что Незалежная размещает реактивные системы залпового огня, орудия и крупнокалиберные миномёты вблизи школ и детских садов.
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Украина в ходе боевых столкновений использует мирных граждан в качестве живого щита.
"В ходе боевых столкновений украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита. Реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные миномёты размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов", — сообщил Шойгу на селекторном совещании.
Ранее Шойгу исключил отказ от "Операции Z" до достижения поставленных целей. Он назвал главной задачей защиту России от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.