Шойгу обвинил ВСУ в использовании мирных граждан в качестве живого щита в боях

Также он отметил, что Незалежная размещает реактивные системы залпового огня, орудия и крупнокалиберные миномёты вблизи школ и детских садов.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Украина в ходе боевых столкновений использует мирных граждан в качестве живого щита.

"В ходе боевых столкновений украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита. Реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные миномёты размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов", — сообщил Шойгу на селекторном совещании.