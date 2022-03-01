Депутат Матвейчев заявил, что большинство россиян понимает важность "Операции Z"

Он также призвал критически относиться к информации из недостоверных источников, не поддаваться панике и включать здравый смысл.

Философ, политолог, депутат Госдумы, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев прокомментировал исследование ВЦИОМ об отношении россиян к проведению специальной военной "Операции Z" на Украине. Он отметил, что большинство одобряет решение президента РФ и достаточно ясно видит причины конфликта и неизбежность такой операции, которая направлена на предотвращение более масштабного конфликта.

"Сейчас, когда наша армия по приказу главнокомандующего проводит военную операцию на Украине, мы с вами вдруг оказались в самом эпицентре информационной войны. Эта война за умы идёт уже давно, но никогда ещё она не была так ожесточённа и важна, ведь от того, выиграем мы на этом фронте или проиграем, зависит, будет ли у нашего государства будущее. Откровенно скажу: проиграть здесь мы не имеем права", — написал Матвейчев в "Живом журнале".

Он отметил, что с точки зрения Запада и "их подпевал с Украины" Россия является агрессором, который пытается задавить "молодую неокрепшую демократическую страну". Они считают, что украинская армия одерживает победоносные бои. При этом множество фейков об их "мнимых победах" распространяют соцсети, западные СМИ, а также и некоторые российские — иностранные агенты, — ведущие подрывную деятельность внутри РФ.

При этом, с нашей точки зрения, специальная военная "Операция Z", которая ведётся на территории Украины, является "вопросом нашего выживания". По мнению эксперта, фашизм, который пестовался на Украине западными странами, стал прямой угрозой, и задача России состоит в том, чтобы его уничтожить. Он отметил, что Запад, отвергший предложение РФ решить все разногласия с НАТО дипломатическим путём, который, как оказалось, и сам заражён нацистскими идеями, вынудил нашу страну перейти от слов к делу.

"Изо всех щелей вдруг повылезали поборники мира. Эти горлопаны, видимо, были в спячке и не замечали, что у нас под боком восемь лет идёт война. Их вопли у многих создают впечатление, что таких близоруких людей много, но это не так. Это чётко продемонстрировал опрос, который провёл на днях Всероссийский центр изучения общественного мнения", — отметил политолог.

Он напомнил, что ВЦИОМ проводил опрос об отношении россиян к спецоперации дважды: 25 февраля, на второй день операции, и 27 февраля, то есть на четвёртый день. Число людей, которые затруднились с ответом, не изменилось и составило 10%. Спустя два дня, то есть с 25 по 27 февраля, число тех, кто поддерживает военную операцию, выросло с 65% до 68% соответственно, а количество противников операции снизилось с 25% до 22%.

"Таким образом, сторонники и противники спецоперации на Украине соотносятся как 3:1. Да, есть люди, которые выступают против решения президента, либо не понимая истинных причин такого решения, либо испугавшись перспектив экономического краха, перспектив более глобального конфликта, которые в исступлении пророчит нам Запад, но, как видите, число их уменьшается", — подчеркнул депутат.