Пономаренко отказался от поста главы совета директоров Шереметьево
Александр Пономаренко. Фото © ТАСС / Евгений Разумный
Он выразил надежду на то, что скоро международный кризис разрешится, а экономические и политические отношения между сторонами нормализуются.
Председатель совета директоров московского аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко отказался от своего поста после того, как Евросоюз включил его в свой санкционный список. Об этом говорится в личном заявлении Пономаренко, распространённом пресс-службой аэропорта.
"Меня включили в санкционные списки ЕС. В обосновании решения Совета ЕС указан объект недвижимости в Геленджике, в отношении которого я неоднократно давал комментарии российским и зарубежным СМИ о том, что вышел из данного проекта в 2016 году, не участвовал в его финансировании и с тех пор не имею к нему отношения. Я также даже незнаком с С.В. Аксёновым и никогда с ним не встречался", — говорится в заявлении.
Пономаренко пояснил, что считает необходимым сложить с себя полномочия председателя совета директоров в силу сложившихся обстоятельств. Он выразил надежду на то, что скоро международный кризис разрешится, экономические и политические отношения между сторонами нормализуются.
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