Пономаренко отказался от поста главы совета директоров Шереметьево

Председатель совета директоров московского аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко отказался от своего поста после того, как Евросоюз включил его в свой санкционный список. Об этом говорится в личном заявлении Пономаренко, распространённом пресс-службой аэропорта.

"Меня включили в санкционные списки ЕС. В обосновании решения Совета ЕС указан объект недвижимости в Геленджике, в отношении которого я неоднократно давал комментарии российским и зарубежным СМИ о том, что вышел из данного проекта в 2016 году, не участвовал в его финансировании и с тех пор не имею к нему отношения. Я также даже незнаком с С.В. Аксёновым и никогда с ним не встречался", — говорится в заявлении.