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Опубликовано 1 марта 2022, 09:36
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Пономаренко отказался от поста главы совета директоров Шереметьево

Александр Пономаренко. Фото © ТАСС / Евгений Разумный

Александр Пономаренко. Фото © ТАСС / Евгений Разумный

Он выразил надежду на то, что скоро международный кризис разрешится, а экономические и политические отношения между сторонами нормализуются.

Председатель совета директоров московского аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко отказался от своего поста после того, как Евросоюз включил его в свой санкционный список. Об этом говорится в личном заявлении Пономаренко, распространённом пресс-службой аэропорта.

"Меня включили в санкционные списки ЕС. В обосновании решения Совета ЕС указан объект недвижимости в Геленджике, в отношении которого я неоднократно давал комментарии российским и зарубежным СМИ о том, что вышел из данного проекта в 2016 году, не участвовал в его финансировании и с тех пор не имею к нему отношения. Я также даже незнаком с С.В. Аксёновым и никогда с ним не встречался", — говорится в заявлении.

Пономаренко пояснил, что считает необходимым сложить с себя полномочия председателя совета директоров в силу сложившихся обстоятельств. Он выразил надежду на то, что скоро международный кризис разрешится, экономические и политические отношения между сторонами нормализуются.

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Александра Васильева
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