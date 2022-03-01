"Ему приготовили тёплое место": Депутат Рады Кива допустил "позорную капитуляцию" и бегство Зеленского

По мнению нардепа, лидер Незалежной отправится проматывать сворованные у украинцев деньги.

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива считает, что президент Незалежной Владимир Зеленский после "исполнения своей грязной работы" уедет отдыхать и проживать украденные у своего народа деньги в США или Британию.

"Зеленский — это преступник, который сегодня, выполняя всего лишь навсего указания, уничтожает Украину, уничтожает свой народ, толкая его на это безумие. Он сбежит, война не через неделю, так две всё равно закончится и закончится позорной капитуляцией", — заявил депутат в видеоролике, опубликованном в его телеграм-канале.