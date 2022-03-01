"Ему приготовили тёплое место": Депутат Рады Кива допустил "позорную капитуляцию" и бегство Зеленского
Владимир Зеленский. Фото © President.gov.ua
По мнению нардепа, лидер Незалежной отправится проматывать сворованные у украинцев деньги.
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива считает, что президент Незалежной Владимир Зеленский после "исполнения своей грязной работы" уедет отдыхать и проживать украденные у своего народа деньги в США или Британию.
"Зеленский — это преступник, который сегодня, выполняя всего лишь навсего указания, уничтожает Украину, уничтожает свой народ, толкая его на это безумие. Он сбежит, война не через неделю, так две всё равно закончится и закончится позорной капитуляцией", — заявил депутат в видеоролике, опубликованном в его телеграм-канале.
По мнению Кивы, за рубежом Зеленский будет "проживать украденные у нашего народа деньги". При этом нардеп убеждён, что в Америке или Великобритании лидеру Незалежной уже подготовили "тёплое место".
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.