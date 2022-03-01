"Хорошая мина при плохой игре": Профессор Штоль уличил Зеленского в блефе по поводу итогов переговоров с Россией
Владимир Зеленский. Фото © Instagram / zelenskiy_official
По его мнению, эта ситуация в целом соответствует поведению украинского президента, который часто делает бессвязные и нелогичные заявления.
В заявлении президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не получил желаемого результата на переговорах с Россией, нет ничего удивительного. Ни одна из сторон не ожидала каких-либо серьёзных результатов, считает профессор Дипломатической академии Владимир Штоль.
"Со стороны Украины та позиция, которая была озвучена, явно не могла соответствовать ни реальному положению дел на фронте, ни какой-либо ожидаемой позиции Москвы. И это заявление Зеленского — чистый блеф, что называется "хорошая мина при плохой игре". Это соответствует в целом поведению Зеленского на посту президента", — сказал Лайфу эксперт.
По его мнению, за весь период правления Зеленского мир услышал от него много достаточно бессвязных и нелогичных заявлений. Штоль считает, что это говорит о стремлении украинского президента выдавать желаемое за действительное.
Напомним, вчера в Гомельской области Белоруссии состоялись российско-украинские переговоры. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и сейчас возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Следующий этап состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.