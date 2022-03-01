"Хорошая мина при плохой игре": Профессор Штоль уличил Зеленского в блефе по поводу итогов переговоров с Россией

По его мнению, эта ситуация в целом соответствует поведению украинского президента, который часто делает бессвязные и нелогичные заявления.

В заявлении президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не получил желаемого результата на переговорах с Россией, нет ничего удивительного. Ни одна из сторон не ожидала каких-либо серьёзных результатов, считает профессор Дипломатической академии Владимир Штоль.

"Со стороны Украины та позиция, которая была озвучена, явно не могла соответствовать ни реальному положению дел на фронте, ни какой-либо ожидаемой позиции Москвы. И это заявление Зеленского — чистый блеф, что называется "хорошая мина при плохой игре". Это соответствует в целом поведению Зеленского на посту президента", — сказал Лайфу эксперт.