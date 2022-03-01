Басурин заявил, что сегодня Мариуполь будет полностью взят в кольцо

При этом он подчеркнул, что нужно сделать всё возможное, чтобы мирное население не пострадало.

1 марта военные Донецкой Народной Республики полностью возьмут в кольцо Мариуполь. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Сегодня окружение Мариуполя будет полностью закончено. Он будет полностью взят в кольцо", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24" и подчеркнул, что нужно сделать всё возможное, чтобы гражданское население не пострадало.

Ранее также ветеран батальона "Восток" Александр Семёнов заявил, что в ДНР берут в кольцо украинских силовиков. По его словам, недалеко от Донецка ещё осталась часть группировки ВСУ, но у военнослужащих начинаются проблемы с топливом и боекомплектом, поэтому скоро они начнут сдаваться.