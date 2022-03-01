Басурин заявил, что сегодня Мариуполь будет полностью взят в кольцо
При этом он подчеркнул, что нужно сделать всё возможное, чтобы мирное население не пострадало.
1 марта военные Донецкой Народной Республики полностью возьмут в кольцо Мариуполь. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Сегодня окружение Мариуполя будет полностью закончено. Он будет полностью взят в кольцо", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24" и подчеркнул, что нужно сделать всё возможное, чтобы гражданское население не пострадало.
Ранее также ветеран батальона "Восток" Александр Семёнов заявил, что в ДНР берут в кольцо украинских силовиков. По его словам, недалеко от Донецка ещё осталась часть группировки ВСУ, но у военнослужащих начинаются проблемы с топливом и боекомплектом, поэтому скоро они начнут сдаваться.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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