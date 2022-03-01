Россия закрыла небо для Швейцарии

Это ответная мера на запрет Берна выполнять полёты гражданским воздушным судам, которые эксплуатируют российские авиакомпании.

Россия с 28 февраля закрывает своё воздушное пространство для полётов самолётов из Швейцарии. Как сообщает Росавиация, это ответный шаг на аналогичную меру со стороны Берна.