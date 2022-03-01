Россия закрыла небо для Швейцарии
Это ответная мера на запрет Берна выполнять полёты гражданским воздушным судам, которые эксплуатируют российские авиакомпании.
Россия с 28 февраля закрывает своё воздушное пространство для полётов самолётов из Швейцарии. Как сообщает Росавиация, это ответный шаг на аналогичную меру со стороны Берна.
"В соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет Швейцарии на выполнение полётов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полётов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся и/или зарегистрированных в Швейцарии", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство своих стран для самолётов России. Поводом для этих мер стала российская военная "Операция Z" на Украине, президент РФ Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. Россия ответными мерами на действия европейских стран ограничила полёты в 36 государств. Лайф следит за развитием событий.
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