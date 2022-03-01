Ассоциация развития педагогического образования поддержала признание ДНР и ЛНР

Члены её правления призвали сограждан не поддаваться на провокации противников, которые пытаются разжечь в России внутренние конфликты, хаос и нестабильность.

Ассоциация развития педагогического образования поддержала признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также российскую спецоперацию по оказанию помощи жителям Донбасса. Обращение было опубликовано на официальном сайте ассоциации.

"На протяжении восьми лет жители Донбасса подвергались лишениям, которые являются следствием политики националистов, пришедших к власти в Киеве в результате государственного переворота в 2014 году. За это время, по данным ООН, в Донбассе погибло более 13 тысяч человек. Из них около четырёх тысяч — мирные жители, женщины, дети, старики. События в Донбассе являются одной из крупнейших гуманитарных катастроф современности", — считают члены ассоциации.

По их мнению, жители Донбасса имеют законное право на самоопределение в соответствии с первой статьёй Устава ООН. Граждане республик не должны становиться жертвами политиков, которые открыто называют себя последователями фашистов, запрещают русский язык и русскую культуру. Ассоциация призывает студентов, преподавателей и всех граждан России быть бдительными, не поддаваться на провокации противников, не позволять развязанной Западом гибридной войне вносить раскол в российское общество.