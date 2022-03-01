Ассоциация развития педагогического образования поддержала признание ДНР и ЛНР
Члены её правления призвали сограждан не поддаваться на провокации противников, которые пытаются разжечь в России внутренние конфликты, хаос и нестабильность.
Ассоциация развития педагогического образования поддержала признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также российскую спецоперацию по оказанию помощи жителям Донбасса. Обращение было опубликовано на официальном сайте ассоциации.
"На протяжении восьми лет жители Донбасса подвергались лишениям, которые являются следствием политики националистов, пришедших к власти в Киеве в результате государственного переворота в 2014 году. За это время, по данным ООН, в Донбассе погибло более 13 тысяч человек. Из них около четырёх тысяч — мирные жители, женщины, дети, старики. События в Донбассе являются одной из крупнейших гуманитарных катастроф современности", — считают члены ассоциации.
По их мнению, жители Донбасса имеют законное право на самоопределение в соответствии с первой статьёй Устава ООН. Граждане республик не должны становиться жертвами политиков, которые открыто называют себя последователями фашистов, запрещают русский язык и русскую культуру. Ассоциация призывает студентов, преподавателей и всех граждан России быть бдительными, не поддаваться на провокации противников, не позволять развязанной Западом гибридной войне вносить раскол в российское общество.
"Задачей педагогического сообщества является обучение и воспитание подрастающего поколения в любви к нашей Родине и многонациональному народу России. Именно на это должны быть направлены наши усилия", — говорится в письме ассоциации.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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