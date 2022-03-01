Все автомобили миссии ОБСЕ покидают ДНР и ЛНР
Ранее сообщалось, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через РФ, было принято решение вывезти всех членов миссии как можно скорее.
Кадры с момента движения сотрудников ОБСЕ из ДНР в РФ. Видео © Телеграм-канал RT
Колонна автомобилей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидает территорию Донецкой Народной Республики и Луганска и направляется в сторону границы Российской Федерации. Представительство ДНР в СЦКК подтвердило, что уезжают все 43 машины миссии.
Представители СММ ОБСЕ по планам должны пересечь КПП Успенка на границе с Российской Федерацией. Автомобили, направляющиеся из ЛНР, держат курс от офиса миссии на улице Газеты "Луганская Правда", выдвинулись в сторону КПП Изварино-Донецк. По информации близкого к миссии источника, ожидается, что колонна прибудет в город Каменск-Шахтинский Ростовской области. На видеоролике, опубликованном телеграм-каналом RT, можно увидеть, что сотрудники ОБСЕ покидают ДНР довольно громко и демонстративно, с сигналами и гудками техники.
Ранее СММ ОБСЕ в своём ежедневном отчёте заявила, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через РФ. До этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что решила вывезти всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
Обложка © Телеграм-канал RT