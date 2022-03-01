Все автомобили миссии ОБСЕ покидают ДНР и ЛНР

Ранее сообщалось, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через РФ, было принято решение вывезти всех членов миссии как можно скорее.

Кадры с момента движения сотрудников ОБСЕ из ДНР в РФ. Видео © Телеграм-канал RT

Колонна автомобилей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидает территорию Донецкой Народной Республики и Луганска и направляется в сторону границы Российской Федерации. Представительство ДНР в СЦКК подтвердило, что уезжают все 43 машины миссии.

Представители СММ ОБСЕ по планам должны пересечь КПП Успенка на границе с Российской Федерацией. Автомобили, направляющиеся из ЛНР, держат курс от офиса миссии на улице Газеты "Луганская Правда", выдвинулись в сторону КПП Изварино-Донецк. По информации близкого к миссии источника, ожидается, что колонна прибудет в город Каменск-Шахтинский Ростовской области. На видеоролике, опубликованном телеграм-каналом RT, можно увидеть, что сотрудники ОБСЕ покидают ДНР довольно громко и демонстративно, с сигналами и гудками техники.

Ранее СММ ОБСЕ в своём ежедневном отчёте заявила, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через РФ. До этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что решила вывезти всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее.