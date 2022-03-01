Шойгу исключил отказ от "Операции Z" до достижения поставленных целей
Сергей Шойгу. Обложка © LIFE
Он назвал главной задачей защиту России от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны.
Российская армия продолжит специальную военную "Операцию Z" по защите Донбасса на Украине вплоть до достижения поставленных целей, заявил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.
"Группировка Вооружённых сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей", — сказал глава Минобороны на селекторном совещании и подчеркнул, что для армии главное — защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.