Шойгу исключил отказ от "Операции Z" до достижения поставленных целей

Он назвал главной задачей защиту России от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны.

"Группировка Вооружённых сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей", — сказал глава Минобороны на селекторном совещании и подчеркнул, что для армии главное — защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны.