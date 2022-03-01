Гергиева уволили с поста главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра
Он занимал эту должность с 2015 года, контракт был рассчитан до 2025 года. Однако мэр Мюнхена принял решение о "немедленном расставании".
Российского музыканта Валерия Гергиева отстранили от должности главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра.
"Мюнхен расстаётся с Валерием Гергиевым. С этого момента больше не будет концертов МФО под его руководством", — говорится в заявлении мэра Мюнхена Дитера Райтера.
По словам Райтера, он ранее требовал от дирижёра "ясно и недвусмысленно дистанцироваться" от операции России на Украине и "пересмотреть положительную оценку" Владимира Путина, однако Гергиев, по его словам, так и не сделал этого.
"Остаётся только немедленное расставание. Все остальные вопросы мы проясним как можно скорее", — добавил мэр.
А ранее стало известно, что филармония в Париже не даст выступить оркестру Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в апреле. Там сообщили, что отменяют запланированные концерты из-за действий Москвы на Украине.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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