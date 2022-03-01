Гергиева уволили с поста главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра

Он занимал эту должность с 2015 года, контракт был рассчитан до 2025 года. Однако мэр Мюнхена принял решение о "немедленном расставании".

Российского музыканта Валерия Гергиева отстранили от должности главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра.

"Мюнхен расстаётся с Валерием Гергиевым. С этого момента больше не будет концертов МФО под его руководством", — говорится в заявлении мэра Мюнхена Дитера Райтера.

По словам Райтера, он ранее требовал от дирижёра "ясно и недвусмысленно дистанцироваться" от операции России на Украине и "пересмотреть положительную оценку" Владимира Путина, однако Гергиев, по его словам, так и не сделал этого.

"Остаётся только немедленное расставание. Все остальные вопросы мы проясним как можно скорее", — добавил мэр.