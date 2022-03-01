Шойгу анонсировал Международный антифашистский конгресс в августе 2022 года
По словам министра, мероприятие пройдёт в рамках военно-технического форума "Армия-2022".
Россия организует и проведёт первый Международный антифашистский конгресс уже в конце лета текущего года. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, назвав целью мероприятия объединение усилий международного сообщества в борьбе с идеологией нацизма и неонацизма.
"В августе в рамках военно-технического форума "Армия-2022" проведём первый Международный антифашистский конгресс", — подчеркнул он во время совещания.
Ранее Шойгу исключил отказ от "Операции Z" до достижения поставленных целей по денацификации Украины. Он назвал главной задачей защиту России от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны.
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