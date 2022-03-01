Шойгу анонсировал Международный антифашистский конгресс в августе 2022 года

По словам министра, мероприятие пройдёт в рамках военно-технического форума "Армия-2022".

Россия организует и проведёт первый Международный антифашистский конгресс уже в конце лета текущего года. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, назвав целью мероприятия объединение усилий международного сообщества в борьбе с идеологией нацизма и неонацизма.

"В августе в рамках военно-технического форума "Армия-2022" проведём первый Международный антифашистский конгресс", — подчеркнул он во время совещания.