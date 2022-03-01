Зеленский выступит на экстренной сессии Европарламента

Как уточняется, пленарное заседание ЕП состоится во вторник в 14:30 по московскому времени для обсуждения "Операции Z".

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Верховной рады Руслан Стефанчук сегодня, 1 марта, выступят на экстренной пленарной сессии Европарламента. Об этом глава ЕП Роберта Метсола сообщила в "Твиттере".

"Пленарное заседание Европарламента состоится в 12:30 (14:30 мск. — Прим. Лайфа) для обсуждения действий России на Украине", — написала она в публикации, отметив, что Зеленский и Стефанчук присоединятся и выступят перед миром.