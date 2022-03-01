Зеленский выступит на экстренной сессии Европарламента
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Instagram / zelenskiy_official
Как уточняется, пленарное заседание ЕП состоится во вторник в 14:30 по московскому времени для обсуждения "Операции Z".
Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Верховной рады Руслан Стефанчук сегодня, 1 марта, выступят на экстренной пленарной сессии Европарламента. Об этом глава ЕП Роберта Метсола сообщила в "Твиттере".
"Пленарное заседание Европарламента состоится в 12:30 (14:30 мск. — Прим. Лайфа) для обсуждения действий России на Украине", — написала она в публикации, отметив, что Зеленский и Стефанчук присоединятся и выступят перед миром.
А ранее Лайф писал, что специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на Украине открылась в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. Она была созвана по инициативе США и Албании.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.