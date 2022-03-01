Песков перенаправил в Минобороны вопросы об оценке "Операции Z" на Украине

Это не входит в компетенцию Кремля, подчеркнул он во время общения с журналистами.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков переадресовал вопрос о ходе "Операции Z" по защите Донбасса на Украине, подчеркнув, что в Кремле данные вопросы не анализируются, это прерогатива исключительно Минобороны.