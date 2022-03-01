Песков перенаправил в Минобороны вопросы об оценке "Операции Z" на Украине
Это не входит в компетенцию Кремля, подчеркнул он во время общения с журналистами.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков переадресовал вопрос о ходе "Операции Z" по защите Донбасса на Украине, подчеркнув, что в Кремле данные вопросы не анализируются, это прерогатива исключительно Минобороны.
"Мы не уполномочены давать какие-то оценки, и это не входит в нашу компетенцию. Ход военной кампании, специальной операции — это исключительно прерогатива Министерства обороны", — заявил журналистам Песков, отвечая на вопрос, как власти оценивают успехи "Операции Z".
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джо Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада, Швейцария и Япония. Однако ряд стран отказались от рестрикций. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил отказ присоединиться к санкциям против России тем, что от ограничений в первую очередь пострадают тысячи виноделов, экспортёров и фермеров страны. Лайф следит за развитием событий.
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