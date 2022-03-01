Песков заявил, что Путину доложили об итогах переговоров РФ и Украины, но оценки давать рано

По словам представителя Кремля, сейчас сторонам предстоит проанализировать данные и "потом уже думать о перспективе".

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о результатах российско-украинских переговоров, которые прошли накануне в Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.