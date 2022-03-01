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Регион
Опубликовано 1 марта 2022, 10:44
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Песков заявил, что Путину доложили об итогах переговоров РФ и Украины, но оценки давать рано

По словам представителя Кремля, сейчас сторонам предстоит проанализировать данные и "потом уже думать о перспективе".

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о результатах российско-украинских переговоров, которые прошли накануне в Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сейчас рано давать какие-то оценки, мы не хотели бы этого делать преждевременно. Предстоит их проанализировать и потом уже думать о перспективе", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, вчера в Гомельской области Белоруссии состоялись российско-украинские переговоры. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и сейчас возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Следующий этап состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Александр Юнашев
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