Лавров: Трагедия Украины — это результат попустительства Запада преступному режиму Киева

Лавров добавил, что именно такая политика привела к тому, что "с 2014 года украинские власти воюют с собственным народом".

Глава МИД России Сергей Лавров назвал трагедию Украины результатом "попустительства западных покровителей" режиму в Киеве.

"Трагедия Украины — это результат попустительства западных покровителей преступному режиму, который образовался там после кровавого антиконституционного переворота в феврале 2014 года, осуществлённого вопреки гарантиям Германии, Польши и Франции под соглашением об урегулировании внутриукраинского кризиса", — отметил он в ходе выступления на конференции по разоружению.