Лавров: Трагедия Украины — это результат попустительства Запада преступному режиму Киева
Лавров добавил, что именно такая политика привела к тому, что "с 2014 года украинские власти воюют с собственным народом".
Глава МИД России Сергей Лавров назвал трагедию Украины результатом "попустительства западных покровителей" режиму в Киеве.
"Трагедия Украины — это результат попустительства западных покровителей преступному режиму, который образовался там после кровавого антиконституционного переворота в феврале 2014 года, осуществлённого вопреки гарантиям Германии, Польши и Франции под соглашением об урегулировании внутриукраинского кризиса", — отметил он в ходе выступления на конференции по разоружению.
Лавров добавил, что именно политика Запада привела к тому, что "с 2014 года киевский режим воюет с собственным народом".
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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