Кремль заявил, что не будет иметь отношения к возможным будущим выборам на Украине

Дмитрий Песков заявил, что по окончании "Операции Z" влиять на политическую жизнь в соседней стране Россия не станет.

Кремль не имеет никакого отношения к теме возможных будущих выборов на Украине. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.