Кремль заявил, что не будет иметь отношения к возможным будущим выборам на Украине
Дмитрий Песков заявил, что по окончании "Операции Z" влиять на политическую жизнь в соседней стране Россия не станет.
Кремль не имеет никакого отношения к теме возможных будущих выборов на Украине. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Кремль не имеет никакого отношения к выборам на Украине. Кремль не может как-то участвовать в [организации] выборов на Украине, это другая страна", — сказал он.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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