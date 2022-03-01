Za наших: Депутаты новой волны поддержали спецоперацию по демилитаризации Украины
По словам Олега Голикова, наши ребята, которые освобождают мирных жителей Украины, — настоящие герои, а Султан Хамзаев предложил отстранять несогласных с этим чиновников и топов госкорпораций.
В том, что операция по демилитаризации и денацификации Украины абсолютно оправданна и уже подходит к финалу, не сомневается депутат Госдумы Олег Голиков. Он напомнил, что сотни детей и тысячи взрослых людей в Донецкой и Луганской областях "погибли от рук палачей-нацистов" и "история этого не забудет".
"Наши ребята, которые освобождают мирных русскоговорящих гражданских жителей Украины — это просто Герои с большой буквы. Слава Героям! Не поддавайтесь на провокации, не поддерживайте нацистов! Лучше просто молчите и следите за ситуацией", — написал он в Instagram, сопроводив пост хештегом #ZaНаших.
В свою очередь член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил отстранять чиновников и сотрудников госкорпораций, несогласных с решением президента Владимира Путина, связанным со спецоперацией на Украине.
"Некоторые наши "состоявшиеся" граждане считают, что их карьера в театре, кино и на телевидении, более того, в госкорпорациях и госструктурах позволяет им пренебрегать решением руководства страны, звучат лозунги, в которых я слышу одно — предательство. Считаю, что таким "несогласным" нужно запретить работать на всех государственных должностях. Раз и навсегда каждому преподать урок: если решение Верховного главнокомандующего принято — ни шагу назад!" — говорится в его посте в соцсетях.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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