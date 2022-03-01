Za наших: Депутаты новой волны поддержали спецоперацию по демилитаризации Украины

По словам Олега Голикова, наши ребята, которые освобождают мирных жителей Украины, — настоящие герои, а Султан Хамзаев предложил отстранять несогласных с этим чиновников и топов госкорпораций.

В том, что операция по демилитаризации и денацификации Украины абсолютно оправданна и уже подходит к финалу, не сомневается депутат Госдумы Олег Голиков. Он напомнил, что сотни детей и тысячи взрослых людей в Донецкой и Луганской областях "погибли от рук палачей-нацистов" и "история этого не забудет".

"Наши ребята, которые освобождают мирных русскоговорящих гражданских жителей Украины — это просто Герои с большой буквы. Слава Героям! Не поддавайтесь на провокации, не поддерживайте нацистов! Лучше просто молчите и следите за ситуацией", — написал он в Instagram, сопроводив пост хештегом #ZaНаших.

В свою очередь член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил отстранять чиновников и сотрудников госкорпораций, несогласных с решением президента Владимира Путина, связанным со спецоперацией на Украине.