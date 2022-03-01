У ВСУ почти закончились американские Javelin и ракетные комплексы Stinger
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Теперь Киев просит Вашингтон поторопиться с ужесточением антироссийских санкций.
Украинские войска испытывают острую нехватку вооружения, заявила посол страны в США Оксана Маркарова на встрече с американскими сенаторами. Дипломат также попросила Вашингтон о дополнительных поставках техники, в том числе летального оружия, Киеву.
"Маркарова заявила сенаторам, что у Украины почти закончились переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и в особенности противотанковые ракеты Javelin", — пишет газета Politico со ссылкой на двух американских законодателей, присутствующих на закрытой встрече с дипломатом.
Кроме того, посол Украины в США призвала партнёров из Вашингтона ужесточить санкции по отношению к Москве.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.