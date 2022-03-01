У ВСУ почти закончились американские Javelin и ракетные комплексы Stinger

Теперь Киев просит Вашингтон поторопиться с ужесточением антироссийских санкций.

Украинские войска испытывают острую нехватку вооружения, заявила посол страны в США Оксана Маркарова на встрече с американскими сенаторами. Дипломат также попросила Вашингтон о дополнительных поставках техники, в том числе летального оружия, Киеву.

"Маркарова заявила сенаторам, что у Украины почти закончились переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и в особенности противотанковые ракеты Javelin", — пишет газета Politico со ссылкой на двух американских законодателей, присутствующих на закрытой встрече с дипломатом.