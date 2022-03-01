Верховный лидер Ирана Хаменеи обвинил США в кризисе на Украине

По его мнению, именно действия американских властей привели к конфликтам и военным действиям на территории этой страны.

Конфликт вокруг Украины стал результатом действий Вашингтона, его вмешательства во внутренние дела страны, считает верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. По его мнению, Киев стал жертвой политики США.