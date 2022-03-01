Верховный лидер Ирана Хаменеи обвинил США в кризисе на Украине
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи © ТАСС / ZEUS
По его мнению, именно действия американских властей привели к конфликтам и военным действиям на территории этой страны.
Конфликт вокруг Украины стал результатом действий Вашингтона, его вмешательства во внутренние дела страны, считает верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. По его мнению, Киев стал жертвой политики США.
"Сегодня дела Украины связаны с этой политикой США. США привели Украину к этой точке", — подчеркнул Хаменеи во время обращения, передаёт агентство Tasnim.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.