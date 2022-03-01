Эксперт Разуваев посоветовал россиянам завести карту "Мир"
Карту VISA можно оставить, но не держать там серьёзных средств, а иметь отношения лучше с российскими банками.
Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков Александр Разуваев рассказал, как введение санкций повлияет на экономику. В беседе с радио "Комсомольская правда" он посоветовал россиянам завести карту "Мир".
Аналитик уверен, что санкции изменят экономическую политику, случится полный поворот на восток — к Китаю, Индии, Турции, Азербайджану. Россия становится восточной страной, о чём нам и говорили в Европе последние восемь лет. По оценке Разуваева, посетить европейские страны будет практически невозможно, перестанут поступать иностранные инвестиции со стороны Запада, европейские товары пропадут с прилавков, а Facebook и Twitter перестанут работать.
"Мой совет: заведите карту "Мир" и переведите туда все ваши деньги. Карту VISA можно оставить, но не держать там серьёзных средств. Иметь отношения лучше с российскими банками. Про инвестиции — если есть лишние деньги, можно прикупить акции отечественных компаний. Инвестиций на Forex при этом лучше не делать. Недвижимость может начать дешеветь из-за оттока людей из страны", — резюмировал Разуваев.
Напомним, Mastercard заблокировала доступ к своей сети ряду финансовых институтов России. О каких именно организациях идёт речь, в заявлении платёжной системы не говорится. Как отметил глава компании Майкл Мибах, такое решение принято в связи с введением санкций. Поводом для западных санкций стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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