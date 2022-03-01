Эксперт Разуваев посоветовал россиянам завести карту "Мир"

Карту VISA можно оставить, но не держать там серьёзных средств, а иметь отношения лучше с российскими банками.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков Александр Разуваев рассказал, как введение санкций повлияет на экономику. В беседе с радио "Комсомольская правда" он посоветовал россиянам завести карту "Мир".

Аналитик уверен, что санкции изменят экономическую политику, случится полный поворот на восток — к Китаю, Индии, Турции, Азербайджану. Россия становится восточной страной, о чём нам и говорили в Европе последние восемь лет. По оценке Разуваева, посетить европейские страны будет практически невозможно, перестанут поступать иностранные инвестиции со стороны Запада, европейские товары пропадут с прилавков, а Facebook и Twitter перестанут работать.