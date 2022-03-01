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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 марта 2022, 10:16

Visa готовится обеспечить соблюдение санкций против России

Компания также удвоит все пожертвования в фонды реагирования ЮНИСЕФ и Красного Креста на Украине.

Компания Visa — владелец платёжной системы — принимает меры для исполнения санкций, введённых в связи с ситуацией на Украине.

"Visa принимает оперативные меры для обеспечения соблюдения применяемых санкций и готова соблюдать дополнительные санкции, которые могут быть введены", — говорится в сообщении компании.

Фонд Visa Foundation выделит грант в два миллиона долларов для поддержки гуманитарной помощи Украине, а все пожертвования в фонды реагирования ЮНИСЕФ и Красного Креста будут удвоены — до одного миллиона долларов.

В свою очередь международная платёжная система Mastercard заблокировала доступ к своей сети ряду финансовых институтов России.

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Как сообщал Лайф, поводом для западных санкций стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

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Обложка © Getty Images / Igor Golovniov / SOPA Images / LightRocket

Александра Вишнякова
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