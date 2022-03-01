Visa готовится обеспечить соблюдение санкций против России

Компания также удвоит все пожертвования в фонды реагирования ЮНИСЕФ и Красного Креста на Украине.

Компания Visa — владелец платёжной системы — принимает меры для исполнения санкций, введённых в связи с ситуацией на Украине.

"Visa принимает оперативные меры для обеспечения соблюдения применяемых санкций и готова соблюдать дополнительные санкции, которые могут быть введены", — говорится в сообщении компании.

Фонд Visa Foundation выделит грант в два миллиона долларов для поддержки гуманитарной помощи Украине, а все пожертвования в фонды реагирования ЮНИСЕФ и Красного Креста будут удвоены — до одного миллиона долларов.

В свою очередь международная платёжная система Mastercard заблокировала доступ к своей сети ряду финансовых институтов России.