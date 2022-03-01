Более ста музеев поддержали идею привлечь украинских неонацистов к ответственности

Ранее это предлагал директор Музея Победы Александр Школьник, посоветовав всем, кто не замечал, что восемь лет в Донбассе гибли люди, ознакомиться с историей.

Более ста исторических и краеведческих музеев поддержали инициативу о необходимости привлечения неонацистов к ответственности, подчеркнув, что решение президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации является оправданным. Такое заявление опубликовано на сайте проекта Фонда стратегических инициатив Музея Победы в ответ на призыв замсекретаря ОП РФ, директора Музея Победы Александра Школьника судить неонацистов на Украине.

"Мы, как хранители памяти, точно знаем, что это никогда и нигде не должно повториться, поэтому вынужденное решение президента России единственно верное. Зло не должно быть безнаказанно, хотя лекарство от него горькое. Надо сделать всё, чтобы искоренить нацистскую гидру на братской земле, спасти мирных граждан. Уверены, что все преступления неонацистов будут расследованы и не останутся безнаказанными", — говорится в коллективном обращении.