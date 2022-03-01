Более ста музеев поддержали идею привлечь украинских неонацистов к ответственности
Ранее это предлагал директор Музея Победы Александр Школьник, посоветовав всем, кто не замечал, что восемь лет в Донбассе гибли люди, ознакомиться с историей.
Более ста исторических и краеведческих музеев поддержали инициативу о необходимости привлечения неонацистов к ответственности, подчеркнув, что решение президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации является оправданным. Такое заявление опубликовано на сайте проекта Фонда стратегических инициатив Музея Победы в ответ на призыв замсекретаря ОП РФ, директора Музея Победы Александра Школьника судить неонацистов на Украине.
"Мы, как хранители памяти, точно знаем, что это никогда и нигде не должно повториться, поэтому вынужденное решение президента России единственно верное. Зло не должно быть безнаказанно, хотя лекарство от него горькое. Надо сделать всё, чтобы искоренить нацистскую гидру на братской земле, спасти мирных граждан. Уверены, что все преступления неонацистов будут расследованы и не останутся безнаказанными", — говорится в коллективном обращении.
Кроме того, в заявлении говорится, что сотрудники музеев хранят память о колоссальной цене, которую заплатило человечество за избавление от "коричневой чумы", о великом подвиге советского народа, в армии которого стояли и русские, и украинские братья.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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