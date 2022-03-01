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Опубликовано 1 марта 2022, 10:43

В Кремле заявили от отсутствии планов разговора Путина с Зеленским

Однако в ближайшие дни на белорусско-польской границе состоится второй этап российско-украинских переговоров на уровне министров и советников президентов двух стран.

Планов провести разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет в планах", — сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

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Лайф уже сообщал, что вчера в Гомельской области Белоруссии состоялся первый этап российско-украинских переговоров. Они продлились пять часов. Следующий этап состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и сейчас возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции".

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Обложка © Kremlin.ru

Алексей Берковиц
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