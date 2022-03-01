В Кремле заявили от отсутствии планов разговора Путина с Зеленским

Однако в ближайшие дни на белорусско-польской границе состоится второй этап российско-украинских переговоров на уровне министров и советников президентов двух стран.

Планов провести разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет в планах", — сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.