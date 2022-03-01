Песков — об угрозах Франции развязать "тотальную экономическую войну" против РФ: Маски сброшены

В Кремле заявили, что агрессивные действия Запада против нашей страны не всегда были видны невооружённым глазом, но специалисты прекрасно знали обо всех дискриминационных мерах.

Агрессивные действия в отношении России совершались и ранее, но сейчас они носят ультраконцентрированный характер. Об этом заявил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра о готовности начать "тотальную экономическую войну" против России.

"Это не первое заявление подобного рода. Да, сейчас эти агрессивные действия против нашей страны носят ультраконцентрированный характер, но они имели место и ранее", — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что, возможно, раньше эти действия не были видны невооружённым глазом, но специалисты прекрасно знали обо всех дискриминационных мерах, недобросовестной конкуренции.