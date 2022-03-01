Песков — об угрозах Франции развязать "тотальную экономическую войну" против РФ: Маски сброшены
В Кремле заявили, что агрессивные действия Запада против нашей страны не всегда были видны невооружённым глазом, но специалисты прекрасно знали обо всех дискриминационных мерах.
Агрессивные действия в отношении России совершались и ранее, но сейчас они носят ультраконцентрированный характер. Об этом заявил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра о готовности начать "тотальную экономическую войну" против России.
"Это не первое заявление подобного рода. Да, сейчас эти агрессивные действия против нашей страны носят ультраконцентрированный характер, но они имели место и ранее", — сказал представитель Кремля.
Он отметил, что, возможно, раньше эти действия не были видны невооружённым глазом, но специалисты прекрасно знали обо всех дискриминационных мерах, недобросовестной конкуренции.
"Просто сейчас это всё сконцентрировано предельно. Ну и, что называется, маски сняты", — добавил Песков.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Лайф следит за развитием событий.
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