Захарова резко ответила на угрозы ЕС о тотальной войне против России
Мария Захарова. Фото © Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Office / Handout / Anadolu Agency
По её словам, российская сторона уже всё понимала задолго до этого заявления французского министра Брюно Ле Мэра.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова иронично прокомментировала слова министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра о том, что страны Европейского союза намерены начать тотальную экономическую войну против России, в которой российский народ расплатится за последствия.
"Мы уже это поняли. Ещё до создания Евросоюза. Лет 800 назад", — написала Мария Захарова в своём телеграм-канале.
Ранее глава Минфина Франции заявил о том, что Евросоюз будет вести тотальную экономическую и финансовую войну против России. При этом расплачиваться за последствия санкционных мер, по словам министра, придётся российскому народу.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Однако ряд стран отказались от рестрикций. Так, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил отказ присоединиться к санкциям против России тем, что от ограничений в первую очередь пострадают тысячи виноделов, экспортёров и фермеров страны. Лайф следит за развитием событий.