Захарова резко ответила на угрозы ЕС о тотальной войне против России

По её словам, российская сторона уже всё понимала задолго до этого заявления французского министра Брюно Ле Мэра.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова иронично прокомментировала слова министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра о том, что страны Европейского союза намерены начать тотальную экономическую войну против России, в которой российский народ расплатится за последствия.

"Мы уже это поняли. Ещё до создания Евросоюза. Лет 800 назад", — написала Мария Захарова в своём телеграм-канале.