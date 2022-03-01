Песков: Войска РФ на Украине не наносят удары по жилому комплексу

Он также уличил националистические группировки в использовании населения в качестве щита.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские войска в ходе спецоперации на Украине не осуществляют ударов по гражданским объектам и жилому комплексу. По его словам, речь идёт только о демилитаризации страны, атаки ведутся исключительно по военным объектам.

"Российские войска в ходе специальной операции не осуществляют каких-либо ударов по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. Это исключено", — сказал Песков в ответ на вопрос, известно ли Кремлю о жертвах среди мирного населения в ходе "Операции Z".