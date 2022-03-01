Песков: Войска РФ на Украине не наносят удары по жилому комплексу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru
Он также уличил националистические группировки в использовании населения в качестве щита.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские войска в ходе спецоперации на Украине не осуществляют ударов по гражданским объектам и жилому комплексу. По его словам, речь идёт только о демилитаризации страны, атаки ведутся исключительно по военным объектам.
"Российские войска в ходе специальной операции не осуществляют каких-либо ударов по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. Это исключено", — сказал Песков в ответ на вопрос, известно ли Кремлю о жертвах среди мирного населения в ходе "Операции Z".
Представитель Кремля призвал не забывать, что в большом количестве случаев там речь идёт именно "об огне националистических группировок, которые используют живые объекты как щит".
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.