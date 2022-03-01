Лавров — о ядерных амбициях Зеленского: В Киеве затеяли опасные игры

Он также отметил, что Украина располагает ещё советскими технологиями и может начать восстанавливать потенциал в любой момент.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что планы президента Украины Владимира Зеленского по обретению ядерного оружия угрожают международной безопасности. По его оценке, Незалежная затеяла опасные игры.

"Сегодня опасности, которые режим Зеленского представляет для соседних стран и международной безопасности в целом, существенно возросли после того, как власти, обосновавшиеся в Киеве, затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия", — сообщил Сергей Лавров в ходе сессии Конференции по разоружению в формате видеообращения. Он также напомнил: Украина располагает ещё советскими ядерными технологиями и может начать восстанавливать потенциал в любой момент.