Песков пожелал россиянам спокойствия на фоне введения новых санкций

Он отметил, что оценивать западные ограничительные меры стоит с учётом принимаемых мер по минимизации ущерба и хеджированию рисков.

В связи с новыми антироссийскими санкциями пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал соотечественникам спокойствия и выразил уверенность в том, что скоро первые эмоции стихнут и они смогут трезво оценить происходящее.

"Что касается гиперэмоциональной реакции потребителей: к сожалению, это эмоциональная первая реакция. Хочется просто всем пожелать спокойствия и выразить уверенность, что на самом деле через какое-то количество дней эти эмоции поутихнут и настанет очередь обычной, спокойной, трезвой оценки происходящего с учётом принимаемых мер по минимизации ущерба и хеджированию рисков", — сказал представитель Кремля.