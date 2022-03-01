Песков пожелал россиянам спокойствия на фоне введения новых санкций
Он отметил, что оценивать западные ограничительные меры стоит с учётом принимаемых мер по минимизации ущерба и хеджированию рисков.
В связи с новыми антироссийскими санкциями пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал соотечественникам спокойствия и выразил уверенность в том, что скоро первые эмоции стихнут и они смогут трезво оценить происходящее.
"Что касается гиперэмоциональной реакции потребителей: к сожалению, это эмоциональная первая реакция. Хочется просто всем пожелать спокойствия и выразить уверенность, что на самом деле через какое-то количество дней эти эмоции поутихнут и настанет очередь обычной, спокойной, трезвой оценки происходящего с учётом принимаемых мер по минимизации ущерба и хеджированию рисков", — сказал представитель Кремля.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джо Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить, среди прочего, по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада , Швейцария и Япония. Однако ряд стран отказались от рестрикций. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил отказ присоединиться к санкциям против России тем, что от ограничений в первую очередь пострадают тысячи виноделов, экспортёров и фермеров страны. Лайф следит за развитием событий.
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