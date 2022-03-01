Аналитик Рожанковский рассказал об аналоге Mastercard, который уже давно рвётся в Россию
При этом эксперт отметил, что шаг американской платёжной системы не повлияет на работу карт, выпущенных отечественными банками.
Экономист, управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский прокомментировал решение компании Mastercard заблокировать доступ к своей платёжной системе для ряда финансовых учреждений России. По его мнению, это решение невыгодно для самих платёжных систем.
"Международный бизнес ориентируется на прибыль. И если этим бизнесом не правят сумасшедшие, то любой бизнес не хотел бы уходить из страны. Как правило, политика для бизнеса — вещь весьма вторичная. Поэтому платёжные системы держатся до последнего. Они держались и в 2014 году достаточно плотно за наш рынок, потому что понимают: свято место пусто не бывает и их место займут другие. Кстати, китайская карточная система уже давно рвётся в Россию", — заявил экономист в эфире радио Sputnik.
Он считает, что карты международных платёжных систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать внутри страны, в том числе и Mastercard. Заблокировать такой "пластик" внутри России может только Центробанк, объяснил эксперт. При этом он отметил, что руководство Mastercard и Visa очень лояльно к России — они видят, что этот рынок дисциплинированный, крупный, интересный, поскольку россияне много путешествовали, а на отдыхе они, как правило, снимают деньги с карт.
Напомним, Mastercard заблокировала доступ к своей сети ряду финансовых институтов России. О каких именно организациях идёт речь, в заявлении платёжной системы не говорится. Как отметил глава компании Мибах, такое решение принято в связи с введением санкций. Поводом для западных санкций стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
Обложка © Shutterstock