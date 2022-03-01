Аналитик Рожанковский рассказал об аналоге Mastercard, который уже давно рвётся в Россию

При этом эксперт отметил, что шаг американской платёжной системы не повлияет на работу карт, выпущенных отечественными банками.

Экономист, управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский прокомментировал решение компании Mastercard заблокировать доступ к своей платёжной системе для ряда финансовых учреждений России. По его мнению, это решение невыгодно для самих платёжных систем.

"Международный бизнес ориентируется на прибыль. И если этим бизнесом не правят сумасшедшие, то любой бизнес не хотел бы уходить из страны. Как правило, политика для бизнеса — вещь весьма вторичная. Поэтому платёжные системы держатся до последнего. Они держались и в 2014 году достаточно плотно за наш рынок, потому что понимают: свято место пусто не бывает и их место займут другие. Кстати, китайская карточная система уже давно рвётся в Россию", — заявил экономист в эфире радио Sputnik.