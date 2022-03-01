"Отдельная тема": Песков отреагировал на заявку Украины на вступление в ЕС

Он подчеркнул, что Евросоюз не является военно-политическим блоком, поэтому данный вопрос лежит в совершенно другой плоскости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перспективы вступления Украины в Евросоюз следует рассматривать отдельно от вопросов стратегической безопасности.

"Евросоюз — это не военно-политический блок. В этом плане, в плане вопроса стратегической безопасности эта тема лежит в другой плоскости", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, как заявка Киева согласуется с требованием Москвы о нейтральном статусе Украины.