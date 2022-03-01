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Опубликовано 1 марта 2022, 10:58

"Отдельная тема": Песков отреагировал на заявку Украины на вступление в ЕС

Он подчеркнул, что Евросоюз не является военно-политическим блоком, поэтому данный вопрос лежит в совершенно другой плоскости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перспективы вступления Украины в Евросоюз следует рассматривать отдельно от вопросов стратегической безопасности.

"Евросоюз — это не военно-политический блок. В этом плане, в плане вопроса стратегической безопасности эта тема лежит в другой плоскости", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, как заявка Киева согласуется с требованием Москвы о нейтральном статусе Украины.

Песков отметил, что в конституции Незалежной ориентированность на вступление в Евросоюз зафиксирована письменно, и добавил, что этот процесс следует рассматривать отдельно.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой оперативно принять страну в свои ряды по новой, особой процедуре. Позднее глава государства подписал заявку Незалежной на вступление в ЕС. Все эти действия Киева происходят на фоне специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", которую Россия начала 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал: речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © kremlin.ru

Александр Юнашев
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